 اياكس يحدد ثمن التخلي عن نجمه انتوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

حدد نادي أياكس أمستردام الهولندي ثمن التخلي عن نجمه الشاب ​انتوني​ جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الشهيرة، فان نادي برشلونة الاسباني يرغب بقوة في التعاقد مع البرازيلي الشاب من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل 2022-23.

ومن جهة اخرى، يرغب بايرن ميونيخ الألماني بقوة في التعاقد مع أنتوني لخلافة الفرنسي كينغسلي كومان، حيث يرتبط الفرنسي بالرحيل عن ملعب أليانز أرينا في الصيف.

وتُشير "سكاي" إلى أن أياكس يرغب في الحصول على 40 مليون يورو للموافقة على رحيل صاحب الـ21 عامًا عن ملعب يوهان كرويف أرينا في ميركاتو صيف 2022.