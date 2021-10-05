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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مويس: أضعنا العديد من الفرص أمام برينتفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
علّق المدرب دافيد مويس على فرص فريقه الضائعة خلال المباراة التي خسرها وست هام يونايتد على يد برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال مويس: "لا أعرف عدد المرات التي دخلنا فيها في الخط الجانبي ولم نختار التمريرة الصحيحة واغتنمنا الفرصة. لم ننتهز حقًا الفرص التي أتيحت لنا وكان لدينا عدد قليل منها".
وأضاف: "اعتقدت أننا صنعناهم لكننا أهدرنا فرصًا أخرى جيدة. أتيحت لنا فرص تسجيل الهدف الثاني لكن لم نستغلها".