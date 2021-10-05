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 مويس: أضعنا العديد من الفرص أمام برينتفورد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  مويس: أضعنا العديد من الفرص أمام برينتفورد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

علّق المدرب دافيد مويس على فرص فريقه الضائعة خلال المباراة التي خسرها ​وست هام​ يونايتد على يد ​برينتفورد​ بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

وقال مويس: "لا أعرف عدد المرات التي دخلنا فيها في الخط الجانبي ولم نختار التمريرة الصحيحة واغتنمنا الفرصة. لم ننتهز حقًا الفرص التي أتيحت لنا وكان لدينا عدد قليل منها".

وأضاف: "اعتقدت أننا صنعناهم لكننا أهدرنا فرصًا أخرى جيدة. أتيحت لنا فرص تسجيل الهدف الثاني لكن لم نستغلها".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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