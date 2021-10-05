 مويس: أضعنا العديد من الفرص أمام برينتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

علّق المدرب دافيد مويس على فرص فريقه الضائعة خلال المباراة التي خسرها ​وست هام​ يونايتد على يد ​برينتفورد​ بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال مويس: "لا أعرف عدد المرات التي دخلنا فيها في الخط الجانبي ولم نختار التمريرة الصحيحة واغتنمنا الفرصة. لم ننتهز حقًا الفرص التي أتيحت لنا وكان لدينا عدد قليل منها".

وأضاف: "اعتقدت أننا صنعناهم لكننا أهدرنا فرصًا أخرى جيدة. أتيحت لنا فرص تسجيل الهدف الثاني لكن لم نستغلها".