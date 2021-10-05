لوكوموتيف ينفصل عن مدربه بشكل ودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

قرر نادي ​لوكوموتيف موسكو​ إنهاء عقد مدربه الصربي ​ماركو نيكوليتش​ بالتراضي، بسبب النتائج المتواضعة للفريق في الدوري الروسي الممتاز.



وأوضح النادي الروسي في بيان: "فسخ نادي لوكوموتيف والمدرب الصربي ماركو نيكوليتش العقد الذي كان يربطهما بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وإلى جانب نيكوليتش، سيغادر مساعداه في الجهاز الفني رادوي سميليانيتش وغوران باساريتش".

وأضاف البيان: "يشكر نادي لوكوموتيف نيكوليتش ومساعديه ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية مستقبلا".

وعيّن لوكوموتيف، ديمتري لوسكوف مدرباً للفريق بشكل مؤقت خلفا للمدرب الصربي.