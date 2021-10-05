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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكوموتيف ينفصل عن مدربه بشكل ودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
قرر نادي لوكوموتيف موسكو إنهاء عقد مدربه الصربي ماركو نيكوليتش بالتراضي، بسبب النتائج المتواضعة للفريق في الدوري الروسي الممتاز.
وأوضح النادي الروسي في بيان: "فسخ نادي لوكوموتيف والمدرب الصربي ماركو نيكوليتش العقد الذي كان يربطهما بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وإلى جانب نيكوليتش، سيغادر مساعداه في الجهاز الفني رادوي سميليانيتش وغوران باساريتش".
وأضاف البيان: "يشكر نادي لوكوموتيف نيكوليتش ومساعديه ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية مستقبلا".
وعيّن لوكوموتيف، ديمتري لوسكوف مدرباً للفريق بشكل مؤقت خلفا للمدرب الصربي.