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 بينت: مانشستر يونايتد لن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الانكليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

اوضح اللاعب السابق لنادي توتنهام ​دارين بينت​ ان ​مانشستر يونايتد​ لن يكون قادرًا على مواكبة وتشيلسي ومانشستر سيتي في سباق لقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، وذلك بعد التعادل امام ​ايفرتون​ بهدف لمثله.

وخلال تصريحات له، قال بينت:"اعتقد ان مانشستر يونايتد لن يتمكن من منافسة الفرق الكبرى على لقب البريمييرليغ، لقد غابت فعلية خط الوسط امام ايفرتون، واعتقد أن إيفرتون استفاد من ذلك، لقد لعبوا بشكل جيد حقًا، وخاصة انهم فرضوا خطة هجومية واضحة، اعتقد أنهم كانوا رائعين".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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