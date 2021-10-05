 فاران: مبابي هو من يحدد مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

علق الفرنسي الدولي رافاييل ​فاران​ مدافع مانشستر يونايتد الانكليزي على تصريحات مواطنه كيليان ​مبابي​ نجم باريس سان جيرمان، حول رغبته في اللعب لريال مدريد.



وقال فاران لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" مبابي هو من يقرر مستقبله، ليس دوري أن أنصحه".

وكان مبابي قد خرج باعتراف مثير لصحيفة ليكيب الفرنسية، بأنه يريد الرحيل عن صفوف بي إس جي هذا الصيف إلى ريال مدريد، وأكد أنه شعر بانتهاء مغامرته مع النادي الفرنسي.

يُذكر أن كريم بنزيما مهاجم ونجم ريال مدريد، وأحد الأصدقاء المقربين من مبابي، قد صرح من قبل أن الأمر بات مسألة وقت لكي يلعب مبابي للميرينغي.