 ابراهيموفيتش: ديوكوفيتش هو قائد البلقان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

كال نجم ميلان، ​زلاتان إبراهيموفيتش​ المديح لنجم التنس الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ معتبراً أنه يفعل كل ما بوسعه عندما يغضب مثله تماماً.



وصرّح إبراهيموفيتش لموقع "tennisworldusa": "نوفاك رياضي متكامل، وقد تحسن في براعته العقلية من خلال الخبرة، أولا وقبل كل شيء هو قائد البلقان، وعندما ينفجر فإنه يقدم أفضل ما لديه، وعندما يغضب فهو يفعل كل ما في وسعه، وهذا ما أشعر به أيضاً".

وأضاف: "السقوط في أميركا المفتوحة (خسارة النهائي)؟ ليس من السهل أبدا استيعاب خيبة الأمل هذه، لعب بشكل رائع وفاز طوال العام، ثم في الخطوة الأخيرة توقف".

وختم ابراهيموفيتش: "لكن هذا الأمر يحدث، ويبقى ما فعله نول مذهلا وغير معقول، لم أر الآخرين يفعلون ما فعله نوفاك، اقترب من الهدف أكثر من أي أحد".