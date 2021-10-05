الامارات | "اتصالات" و"ستارزبلاي" يتشاركان الحقوق الحصرية لبث مونديال الكريكيت

شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" و"ستارزبلاي" يتشاركان الحقوق الحصرية لبث مونديال الكريكيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليوم "اتصالات"، أنها فازت بحقوق العرض من شبكة (Star TV) لأكثر الأحداث انتظارًا وإثارة بطولة كأس العالم الـ20 للكريكيت للرجال داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستتشارك مع "ستارزبلاي"، خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في المنطقة، حتى يتمكن كل عشاق اللعبة في المنطقة من متابعة البطولة كاملة.

وتمتلك اتصالات حقوق البث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا وشراكتها مع ستارزبلاي ستتيح لعشاق لعبة الكريكيت فرصة مشاهدة جميع المباريات الـ 45 التي تقام في الإمارات وسلطنة عمان من 17 الجاري إلى 14 نوفمبر 2021. ويمكن لعشاق الكريكيت في المنطقة الذين ينتظرون بفارغ الصبر كأس العالم للكريكيت الـ20 للرجال من الاستمتاع بلعبة الكريكيت وكل الإثارة والتشويق على قناة كريكلايف ماكس عبر eLife TV من اتصالات، و Switch TV، وعلى تطبيق ستارزبلاي في الإمارات، في حين أن المشتركين الموجودين في باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنهم الاستمتاع باللعبة حصريًا عبر ستارزبلاي. تقوم قناة كريكلايف ماكس ببث جميع المباريات مباشرة بالإضافة إلى الأحداث البارزة والعروض المسبقة وتحليل ما بعد المباراة ، مع إعادة عرض كامل للمباراة على قنوات كريكلايف الأخرى.

ومن خلال الاتفاقية مع اتصالات، ستقوم ستارزبلاي ببث قنوات كريكلايف وكريكلايف 2 حيث لديهما حق بث مباريات محلية متعددة من لعبة الكريكيت في الهند، باكستان، جنوب أفريقيا، نيو زيلاندا، جزر الهند الغربية بالإضافة إلى دوري T20 المثير مثل Pakistan Super League وCaribbean Premier League.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات، خالد الخولي: لا يوجد مزود آخر في وضع أفضل في الإمارات العربية المتحدة يمكنه توفير تجربة مشاهدة الرياضة كاملة بكل الإثارة والتشويق لكل عشاق الرياضة. عملاء eLife يمكنهم مشاهدة مجموعة غير مسبوقة من الرياضة مباشرة من أفضل مزودي الخدمة في جميع أنحاء المنطقة. إن استثمارنا في تقديم أفضل ما في لعبة الكريكيت إلى دولة الإمارات وخارجها سيعزز من دافعنا لتقديم الأفضل دائمًا. إن الشراكة مع STARZPLAY ليست فقط من أجل بطولة كأس العالم للكريكيت الـ20 للرجال ولكن لبث قنوات كريكلايف الخاصة بنا، مما يعني أن المزيد من المشجعين يمكنهم مشاهدة فرقهم تلعب في أماكن أكثر من أي وقت مضى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. "

وأضاف داني بايتس رئيس الشؤون التجارية والشريك المؤسس في ستارزبلاي: "نحن نركز على تعزيز التواجد الرياضي على الخدمة مع تقديم الأحداث الرياضية المباشرة لمشتركينا، ولا شيء يضاهي بهجة إحضار أحداث بطولة كأس العالم للكريكيت الـ20 للرجال إلى المنطقة. هذه إضافة هامة لنا، ونشكر شركائنا القدامى، اتصالات وكذلك شبكة Star TV، على دعمهم. لأن رياضة الكريكيت يتم متابعتها على نطاق واسع في المنطقة، فإننا نعمل على مساعدة مشتركينا، حيث يمكنهم الآن مشاهدة جميع أحداث بطولة كأس العالم للكريكيت الـ20 للرجال مباشرة وبدون عناء. هدفنا هو أن نصبح الوجهة لعالم من الترفيه التلفزيوني وسنواصل استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتقديم أفضل تجربة رياضية لمشتركينا ".

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