الامارات | "الأولمبي الإماراتي" يلتقي العراق بطموح مواصلة الانتصارات في "غرب آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبي الإماراتي" يلتقي العراق بطموح مواصلة الانتصارات في "غرب آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الإماراتي الأولمبي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء مع منتخب العراق على ملعب ستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخُبر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً.

ويدخل الأبيض الأولمبي مباراة الغد بمعنويات عالية للوصول إلى النقطة 6، بعد الفوز الكبير الذي حققه أمس على منتخب لبنان بثلاثية سجلها اللاعبون سعيد الكعبي وعبدالله النقبي وأحمد جميل، وضعته في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية يليه بفارق الأهداف المنتخب العراقي الذي فاز على منتخب فلسطين بهدف دون مقابل.

ويطمح المنتخب الإماراتي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، والوصول إلى النقطة السادسة لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.



من جهته أشاد سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة المنتخب بأداء اللاعبين وحصدهم أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وتصدرهم المجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق، وطالبهم بتقديم كل ما يملكون في مواجهة الغد لتحقيق الهدف المطلوب .



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