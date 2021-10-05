الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم ورشة عمل لترخيص أندية الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم ورشة عمل لترخيص أندية الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم أمس ورشة عمل بداية الموسم الكروي لترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة الثالثة على التوالي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية حمد الجنيبي، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون، ومدير قسم المسابقات محمد النقبي، ومسؤول الترخيص شيرين رسلان، وممثل رابطة المحترفين عبد الله مبارك، وبمشاركة ممثلي أندية الدرجة الأولى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقال بيان صحافي: «قدمت ورشة العمل شرحاً تفصيلياً للائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى والتعديلات التي استحدثت عليها والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية اتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تهدف لتطوير أندية الدرجة الأولى واستيفاء كافة المعايير المطلوبة (رياضية، قانونية، مالية، والموظفون، البنية التحتية) والتي تُلبي المتطلبات اللازمة لعملية التطوير والتأهيل لمستوى الاحتراف بصورة سلسة».

دبي - الإمارات اليوم

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