اخبار الرياضه

الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم ورشة عمل لترخيص أندية الدرجة الأولى

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم ورشة عمل لترخيص أندية الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم أمس ورشة عمل بداية الموسم الكروي لترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة الثالثة على التوالي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية حمد الجنيبي، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون، ومدير قسم المسابقات محمد النقبي، ومسؤول الترخيص شيرين رسلان، وممثل رابطة المحترفين عبد الله مبارك، وبمشاركة ممثلي أندية الدرجة الأولى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وقال بيان صحافي: «قدمت ورشة العمل شرحاً تفصيلياً للائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى والتعديلات التي استحدثت عليها والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية اتحاد الكرة ورؤية 2038 التي تهدف لتطوير أندية الدرجة الأولى واستيفاء كافة المعايير المطلوبة (رياضية، قانونية، مالية، والموظفون، البنية التحتية) والتي تُلبي المتطلبات اللازمة لعملية التطوير والتأهيل لمستوى الاحتراف بصورة سلسة».
دبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا