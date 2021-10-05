الامارات | رئيس ريال مدريد يحدد الموعد الرسمي لضم مبابي.. ويتراجع عنه

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد يحدد الموعد الرسمي لضم مبابي.. ويتراجع عنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الموعد الرسمي لإعلان التعاقد مع النجم الحالي لفريق باريس سان جرمان، كيليان مبابي، وذلك في تعليقه أمس على التصريحات الأخيرة لمبابي، والتي كشف فيها علنا أنه رغب في الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، وأخطر إدارة باريس سان جرمان بالأمر، وأنه لا يفهم كيف تراجع النادي الفرنسي عن وعد سابق له بالسماح له بالانتقال إلى الفريق الذي يريد حين يكشف لهم عن رغبته رسميا.

وفتح مبابي الباب أمام ريال مدريد، ولم يخف رغبته في اللعب بقميص "الملكي"، وقال إنه لن يجدد عقده مع سان جرمان، والذي ينتهي الصيف المقبل. وقال بيريز في تصريحات تناقلتها أغلب وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن موقع "ذي بيت"، إن النادي الملكي سيعلن رسميا التعاقد مع مبابي في الاول من يناير المقبل، وهو التاريخ الذي يسمح فيه القانون لريال مدريد بإعلان ضم مبابي كلاعب حر، حيث سيكون متاحا أمام مبابي التعاقد مع أي ناد راغب فيه في الستة أشهر الاخيرة من عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو 2022.

وذكرت صحيفة "ماركا" من جانبها، أن بيريز، سارع اليوم إلى التراجع عن الموعد المحدد، وقام بتوضيح تصريحاته، وقال إنه لم يحدد موعدا رسميا لإعلان الصفقة، بقدر ما أنه سيتم الأمر في العام المقبل، دون الجزم رسميا في أي شيء. وسعى بيريز إلى عدم صفحة خلاف جديدة مع إدارة باريس سان جرمان، وقال إن العلاقة معهم جيدة، وأن الامور لم تحسم رسميا.

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