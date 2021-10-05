منتخبنا الوطني الأولمبي يتعادل مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بمدينة الدمام السعودية، في افتتاح مشوارهما ببطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت سن 23 عاما.



وتقدم المنتخب الكويتي بتسجيل الهدف الاول عن طريق اللاعب عيد الرشيدي في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول، فيما تمكن لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف نادي اسوان المصري عادل الداحي من تسجيل الهدف الاول ومعادلة النتيجة في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات اليمن والكويت وعُمان والأردن.

حضر المباراة سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، والمستشار الإعلامي في السفارة عارف أبوحاتم ومستشار شؤون المغتربين محمد العريض.