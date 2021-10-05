الامارات | من هي المرأة التي أثر رحيلها في رونالدو كثيرا.. وعزى في وفاتها مرتين

شكرا لقرائتكم خبر عن من هي المرأة التي أثر رحيلها في رونالدو كثيرا.. وعزى في وفاتها مرتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حزنه الشديد أخيرا، على إثر وفاة امرأة تدعى سورايا، قائلا إن رحيلها خسارة كبيرة لعائلتها الصغيرة، وله ولعائلته شخصيا، نظرا للعلاقة الوثيقة التي ربطت بينها وزوجها، والنجم البرتغالي سيميدو، وعائلة رونالدو لفترة طويلة.

وقام رونالدو بتقديم التعازي في وفاتها على حسابه في "إنستغرام" ساعات قبل توقف التطبيق الشهير أمس على إثر خلل فني، ثم عاود نشر تعزية أخرى، معبرا فيها عن تأثره الشديد لوفاتها، ومبديا تعاطفه مع صديقه خوسيه سميديو، لاعب فريق سيتوبال البرتغالي. ونشر رونالدو صورة جمعته وشريكة حياته جورجينا رودريغيز، ونجله، وسيميدو وزوجته الراحلة.

وقال: الأسبوع الماضي، خسرنا إنسانة رائعة، خلف موتها جرحا كبيرا، أم وزوجة رائعة، ومن أصدقائي المقربين". وتابع: لا شيء يمكن أن يزيل الألم الذي خلفه رحيلها لزوجها وصديقي خوسيه سيميدو وكل العائلة، لكننها مطالبون بمواجهة الصعاب، ولن ننساها أبدا". وسبق لسيميدو أن عبر عن امتنانه الشديد لوقوف رونالدو إلى جانبه وزوجته وابنائه لفترة طويلة، ودعمه بكل الطرق.

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