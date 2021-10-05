تصنيف جديد لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشار تصنيف جديد لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات الأخيرة، لتصدر النجم المصري محمد صلاح لقائمة أفضل اللاعبين، وسط غياب للبرتغالي كريستيانو رونالدو.



شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية العريقة، وضعت اللاعب المصري على قمة تصنيف أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر 5 جولات للمسابقة، بعد تألقه ضد سيتي في تصنيفات القوى "Power Rankings".

صلاح سجل هدفاً رائعا في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، راوغ فيه مجموعة من اللاعبين، وصنع آخر لزميله السنغالي ساديو ماني، ليقود الريدز للتعادل 2-2، الأحد.

وتضع "سكاي" مجموعة من الإحصائيات والقواعد لاختيار الأفضل بين لاعبي البريميرليج، تتضمن عدد النقاط الممنوحة لكل لاعب بناء على الأهداف والتمريرات الحاسمة والتغطيات الدفاعية والالتحامات ثم بنهاية كل جولة يتم الحساب بنسبة 20 % لكل مباراة من آخر 5 جولات.

صلاح حصل على 9396 نقطة في المركز الأول بعدما تصدر التصنيفات الـ4: ترتيب الهدافين بـ6 أهداف، وترتيب صانعي الأهداف المتوقعة بـ4.91 هدفاً والتسديدات بـ28 تسديدة واللمسات داخل منطقة الجزاء بـ67 لمسة.

وعلى صعيد التمريرات الحاسمة صنع المو 3 أهداف كرابع أفضل صانعي الأهداف في البريميرليج بإجمالي 9 مساهمات تهديفية حتى الآن في البريميرليج في 7 مباريات.

وجاء في المركز الثاني، أندروس تاونسيند لاعب إيفرتون بـ7336 نقطة، ثم ثنائي ليدز يونايتد رافينيا وإيلان ميسلير بـ6813 و6741 نقطة لكل لاعب على الترتيب.

المركز الخامس كان من نصيب آرون رامسديل لاعب أرسنال بـ6212 نقطة يليه بيير إيميل هولدبيرج لاعب توتنهام بـ6126 نقطة ،ثم من ولفرهامبتون حل سابعاً هي تشان هوانج بـ6011 نقطة، يليه جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي بـ5905 نقطة وعبداللاي دوكوري من إيفرتون بـ5884 نقطة في المركز التاسع، وأخيراً جايمي فاردي نجم ليستر سيتي في المركز العاشر بـ5863 نقطة.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن قائمة أفضل 10 لاعبين، ولم توضح سكاي سبورتس عدد النقاط التي جمعها في المباريات الـ5 الأخيرة.