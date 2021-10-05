«بصقة» مشجع تثير أزمة في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم بشكوى إلى ليفربول.. و«الريدز» يصدر بياناً رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا رسمياً، أمس الاثنين، تعليقاً على واقعة بصق أحد مشجعيه على الطاقم التدريبي لفريق مانشستر سيتي، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقي يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

والأحد الماضي، تقدم مانشستر سيتي بشكوى بسبب بصق أحد المشجعين على أعضاء طاقمه التدريبي.

وقال ليفربول في بيانه: "نجري تحقيقاً كاملاً، ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مانشستر سيتي، لجمع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا الحادث، بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة".

وأضاف النادي الإنجليزي: "الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة، وإذا تطلب الأمر، فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد، نظرا لاحتمال توجيه تهم جنائية، وسيخضع أيضا صاحب هذه الواقعة لعقوبات من جانب إدارة النادي".

وختم: "أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أن يكون بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين، ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي".

يشار إلى أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ، وأقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة من "البريميرليج".

وتعليقاً على واقعة البصق، قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إنه لم يكن على علم بالواقعة عند حدوثها، لكن جهازه المساعد أبلغه بالأمر في وقت لاحق.

وذكر جوارديولا أنه لم ير ما حدث، ولكنه سمع عنه من المشجعين.

وأضاف: "أنا متأكد تماما أنه إذا حدث ذلك، فإن ليفربول بكل تأكيد سيتخذ الإجراءات ضد هذا الشخص. ليفربول أكبر كثيرا من هذا التصرف".

وتابع المدرب الإسباني: "لا شيء سيغير إعجابي بهذا النادي. هذه نفس قصة ما حدث منذ عامين أو ثلاثة أعوام عندما جئنا إلى هنا ودمروا حافلتنا.. هم قلة من الأشخاص وليس ليفربول".