كرة يد..الزمالك: هدفنا الفوز على برشلونة.. والمدرب رفض اللاعب الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهي:

أكد حمادة عبد الباري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، أن الفريق سيسعى لتحقيق الفوز أمام برشلونة الإسباني، مساء غد الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقال عبدالباري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" فريق الزمالك بحالة جيدة، هدفنا الفوز على برشلونة وليس التمثيل المشرف، فاللاعبين واجهوا منتخبات كبيرة حين تواجدوا مع منتخب مصر وكانوا قريبين من تحقيق الفوز في العديد من المباريات ابرزها في بطولة العالم الأخيرة والخسارة بفرق هدفين في الدقائق الأخيرة".

وأضاف:" نحن أبطال إفريقيا وهذا قدرنا مواجهة بطل أوروبا، تحضيراتنا كانت عن طريق لعب مباريات الدوري العام وليس أكثر من ذلك، المدرب رفض استقدام أي لاعب أجنبي،لأنه واثق في عناصر الفريق".

وتابع:" في حال الفوز سنواجه فريق كبير من أوروبا من الدنمارك ولو تمكنا من تخطيه سنلاقي فريق ألماني وهو بطل أوروبا، طريقنا صعب وهدفنا الفوز ولو خسرنا سنلعب على المراكز من الخامس إلى العاشر، من الممكن في حالة الخسارة فريق الدحيل القطري".

وأكمل:" أحمد الأحمر قائد الفريق جلس مع اللاعبين وتحدث معهم والجميع لديه ثقة في تحقيق الفوز، الأحمر بعد مشاركته في مباريات الدوري يمكنه استكمال المشوار في الملاعب حتى نهاية الموسم".

وأوضح، أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوليفر روي سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها سيتناول الفريق وجبة الغداء ثم يتوجه لحضور حفل افتتاح البطولة.

وأشار إلى أن الزمالك سيخوض مرانه في الثامنة مساء على صالة الجامعة بعد انتهاء فعاليات حفل الافتتاح.

ويقود فريق الزمالك لكرة اليد الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبد الباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي، وماركو إخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.