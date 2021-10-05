رسميا.. فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لمحمد أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد إبراهيم، مدير شئون اللاعبين في نادي الزمالك، إن النادي حصل على موافقة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم.

وأضاف إبراهيم من خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن فريق القلعة البيضاء حصل على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحصول على البطاقة الدولية للاعب الفريق محمد أوناجم من الاتحاد المغربي لكرة القدم وذلك كي يتسنى لمسؤولي الزمالك قيد اللاعب في القائمة المحلية.

وكان الزمالك قد حصل على موافقة فيفا على قيد اللاعب في القائمة الأولى مع سيف الدين الجزيري وفقًا لتصريحات رسمية من النادي الأبيض الأسبوع الماضي.

وفرض فيفا على الزمالك عقوبة المنع من القيد لمدة فترتي قيد بحسب تصريحات من حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي.