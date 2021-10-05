شرطان لصلاح من أجل تجديد تعاقده مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير أوروبية، اليوم الثلاثاء، مطالب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من أجل تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن صلاح طلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 380 ألف جنيه استرليني من أجل توقيع عقد جديد مع الريدز.

وأضافت الصحيفة أن الدولي المصري يرغب أيضًا في التوقيع على عقد ينتهي بنهاية موسم 2025، ما يعني استمراره بقميص الريدز حتى عامه الـ34.

كما أوضحت الصحيفة أن ما أُثير عن رغبة صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيا ليس صحيحا، مؤكدة أن رغبته تتراوح بين 300 إلى 380 ألف جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة: "المحادثات مازالت جارية بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن".

ويعد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هو أعلى لاعب أجرا بين صفوف الريدز في الوقت الحالي، فالهولندي جدد عقده مؤخرا مع الفريق وبات يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 235 ألف جنيه استرليني.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح لا يقل أهمية عن كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 358 ألف جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول قامت بتجديد عقود نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، مثل فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، فابينيو، ترنت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون.