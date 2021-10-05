كيروش: التصميم على أن تكون الأقوى هو الطريق المضمون للنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمتنخب الوطني، أن الطريق الوحيد الذي تضمن به مصر النجاح هو أن تكون ملتزمة بأن تكون أفضل.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين مفصلتين أمام ليبيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكتب كيروش من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاج الطريق إلى قطر 2022: "الطريقة الوحيدة من التي يمكن أن تضمن بها مصر النجاح هي أن تكون ملتزمة دائمًا بأن تكون أفضل وأقوى مع تطوير ثقافة الفوز لدى الفريق."

وكان المنتخب الوطني قد تمكن من تحقيق الفوز في الجولة على أنجولا فيما سقط الفراعنة في فخ التعاقد في الجولة الثانية أمام الجابون.

ويحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الجابون وأنجولا على الترتيب، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط.