مصدر لمصراوي: كاس ينظر ايقاف الزمالك من القيد الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أنه تم إرسال ملف كامل إلى المحكمة الرياضية بشأن إيقاف القيد بسبب العقوبة الموقعة على النادي بإيقاف القيد.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أعلن مؤخرًا إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب عقوبة اللاعب حسام أشرف وتوقيعه لأحد أكاديمات الكاميرون.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة نادي الزمالك أرسلت ملف كامل إلى "كاس" تضمن التصالح مع الأكاديمية الكاميرونية من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وقال المصدر: "كان هناك جلسة أمس في المحكمة الرياضية، ومحامي النادي قام بشرح قصة إيقاف القيد وقدموا مذكرة التصالح مع الأكاديمية الكاميرونية".

وأضاف: "سيكون هناك جلسة أخرى غدا الأربعاء لمحامي الزمالك، سيكشف خلالها أسباب توقيع اللاعب مع النادي، ومدى معرفة النادي بتوقيع اللاعب مع الأكاديمية وقانونية الأمر، ثم سيعرض طلبات الزمالك برفع الإيقاف".

وأتم: "سيكون هناك جلسة استماع أخرى لكل الأطراف يوم الخميس ومن الممكن أن تتخذ المحكمة الرياضية قرارها في اليوم ذاته سواء برفع الإيقاف أو تأييد الحكم".