لاعب زيزكوف التشيكي: الأهلي هنا مثل برشلونة.. وشهرة صلاح ساعدتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال محمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب فريق الشباب بالنادي الأهلي والمعار موسمين لفريق زيزكوف التشيكي إنه بدأ في التأقلم على الأجواء والحياة في التشيك بعدما واجه صعوبة في البداية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن انتقال ثلاثي فريق الشباب ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد "بيسو" إلى نادي زيزكوف التشيكي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي قبل السفر.

وأضاف بيسو في تصريحات لـ"يلا كورة": في الدوري التشيكي يرون أن اللاعب المصري ذكي ومهاري عكس لاعبين اخرين في أوروبا كما أن تألق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ساهم في تأكيد هذه الصورة وأصبحت سُمعة اللاعب المصري في أوروبا علي نحو جيد للغاية".

وتابع:"شاركت مع فريقي حتي الأن في مباراتان من أصل 7 مواجهات وواجهنا صعوبات في البداية نحن الثلاثي من اختلاف طريقة اللعب لكن تعودنا سريعًا على الأجواء والأمور داخل الملعب وخارجه بفضل مساعدة مسئولو نادي زيزكوف لنا وبشكل مستمر".

وأتم:" في التشيك يصفون النادي الأهلي بـ"برشلونة" أفريقيا ونري أن تجربة الإعارة مفيدة لنا بشكل كبير من أجل اكتساب الخبرات والتصعيد فيما بعد للفريق الأول أو الاحتراف في دوري أوروبي كبير وعن نفسي أتمني أن ألعب في الدوري الإنجليزي يوما ما".