تقرير.. أنطوي إلى الطلائع.. الهداف الأجنبي التاريخي يطارد رقم الرحالة النيجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعاقد نادي طلائع الجيش مع الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز لمدة موسم بشكل نهائى، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتمتد مسيرة جون أنطوي في الملاعب المصرية لأكثر من 9 أعوام حين كانت المحطة الأولى له عام 2012 مع فريق الإسماعيلي قادما من الدوري الغاني، كما أنه لعب للأهلي والمقاصة وبيراميدز، ليسجل بذلك واحدة من أفضل المسيرات لأي لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري، حيث وصل عدد الأندية التي لعب لصفوفها لـ 5 بعد تعاقده مع طلائع الجيش.

أنطوي يطارد الرحالة النيجيري

لعل أبرز الأسماء التي كانت تنافس جون أنتوي على مكانه الأكثر انتقالا بين الأندية في الدوري المصري الثنائي محمد كوفي وصامويل كيرا ( اختتم مشواره عام 2012) ، فالأول لعب لـ 5 أنديه وهي (بتروجيت والزمالك والمصري وسموحة والبنك الأهلي) وكيرا خاض 5 تجارب أيضا كانت مع أندية ( جولدي، حرس الحدود، الاتحاد السكندري، المقاولون العرب- اتحاد الشرطة).

لاعب أخر كان له مسيرة لا تنسى في الدوري المصري النيجيري بوبا منسواه الذي لمع نجمه مع عدة أندية وفاز بلقب هداف البطولة بموسم 2009 – 2010.

وارتدي بوبا قمصان 8 أندية في الدوري المصري وهي أسمنت أسيوط والمقاولون العرب وإنبي واتحاد الشرطة والجونة والمصري البورسعيدي والداخلية وطنطا.

ونجح اللاعب النيجيري في تسجيل 57 هدفاً خلال مسيرته بالدوري المصري مع 8 أندية ليصبح ثالث اللاعبين الأجانب تسجيلاً للأهداف بعد الغاني بابا أركو صاحب المركز الثاني ومواطنه جون أنطوي.

أما ثاني هدافي الأفارقة في الدوري المصري الغاني بابا أركو برصيد 61 هدفًا، لعب لأندية (الزمالك، طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربي، المقاولون).

أنطوي الهداف التاريخي

في سبتمبر 2020 نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تقريرًا عن الهدافين الأفارقة في الدوري المصري، والذي جاء في مقدمتهم أنطوي برصيد 77 هدف.

وسجل أنطوي 14 هدفًا في كأس مصر، ثلاثة أهداف في دوري أبطال أفريقيا، تسعة أهداف في كأس الكونفدرالية واثنين في دوري أبطال العرب، إلى جانب 77 هدفًا في الدوري مع كل الأندية.

وحسم كاف الجدل الدائر حول عدد أهداف اللاعبين الأفارقة في مسابقة الدوري المصري تحديدًا، وهي القائمة التي يتصدرها أنطوي بفارق 11 هدفًا عن أقرب ملاحقيه.

ويتربع أنطوي على الصدارة برصيد 77 هدف، أمام مواطنه الغاني بابا أركو مهاجم طلائع الجيش، سموحة، المقاولون والإنتاج الحربي السابق برصيد 61 هدف.

ويحل النيجيري منسواه بوبا مهاجم المقاولون، إنبي، الجونة، اتحاد الشرطة، المصري والداخلية السابق في المرتبة الثالثة برصيد 57 هدف.

ويحتل السيراليوني تشيرنو منساري مهاجم القناة، الأهلي والاتحاد السكندري، المرتبة الرابعة برصيد 54 هدف، أمام فيليكس أبواجي مهاجم الأهلي والزمالك السابق برصيد 52 هدف.