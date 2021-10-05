الامارات | خبر سار لجمهور المنتخب.. اتحاد الإمارات لكرة القدم يرفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 80%

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجمهور المنتخب.. اتحاد الإمارات لكرة القدم يرفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 80% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم الإماراتي، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث، رفع نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات من 60% إلى 80% من السعة المتاحة في كل استاد، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية.

ويشمل القرار مسابقات رابطة المحترفين بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها وبطولة كأس رئيس الدولة، ومسابقات كرة قدم الصالات، ومباريات المنتخبات والمنتخبات الزائرة، ومسابقات السيدات، ومسابقة الكرة الشاطئية الوطنية، ودوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى، علماً أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره المنتخب الإيراني المقررة يوم بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر" توتير" سيكون الحضور متاحا لمن يظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة أو مع من لم يكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية مع إبراز نتيجة الفحص السلبية "بي سي آر" لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، علما أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاما وما فوق.

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