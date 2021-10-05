بعدما أحياه مورينيو..مدرب إنجلترا يقرر استدعاء تامي ابراهام

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن استدعاء المدافع بن تشيلويل والمهاجم تامي أبراهام لتشكيلة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر بينما استبعد ريس جيمس للإصابة.

وكان تشيلويل (24 عامًا) خارج تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت في البداية بينما اختير جيمس زميله في تشيلسي بجانب لوك شو وكيران تريبيير وكايل ووكر كأظهرة.

وخاض أبراهام، لاعب روما الحالي وتشيلسي السابق، ست مباريات دولية آخرها في نوفمبر الثاني.

وظهر أبراهام (24 عامًا) بأداء مميز منذ انتقاله للعاصمة الإيطالية هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في عشر مباريات مع روما صاحب المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتلعب إنجلترا، متصدرة المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، ضد أندورا خارج أرضها يوم السبت قبل مواجهة المجر في استاد ويمبلي بعد ثلاثة أيام.