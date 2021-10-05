تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

تقام مساء اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعض المباريات الهامة أثناء فترة التوقف الدولي.



تُفتتح مباريات كأس الاتحاد الكويتي الذي يُنظم أثناء فترة التوقف الدولي، بمواجهة السالمية واليرموك، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة الكويت الرياضية.

يواجه فريق النصر نظيره التضامن في الجولة الأولى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الكويتي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة الكويت الرياضية على الهواء مباشرة.

وضمن المجموعة الثالثة، يخوض فريق الكويت مباراته أمام الجهراء في الجولة الأولى من مجموعات كأس الاتحاد الكويتي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة الكويت الرياضية على الهواء مباشرة.

ويواجه فريق كورينثيانز نظيره باهيا، في إطار الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي، فجر الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.