ليس 500 ألف استرليني.. صحيفة بريطانية تكشف عن مطالب محمد صلاح المادية لتجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة بريطانية عن المطالب المادية للنجم العربي المصري محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

يأتي هذا في ظل الحديث عن مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول، وتأكيد عدد من المصادر المقربة من النادي الإنجليزي أنهم لم يقتربوا من التوصل إلى حل حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد "الفرعون المصري" في يونيو 2023.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن صلاح يريد الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني (679,5 الف دولار) للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المطالب المالية لجناح ليفربول من أجل الموافقة على تجديد عقده هي "راتب يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً".

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الآن تتمثل في أن اللاعب بلغ مؤخراً سن التاسعة والعشرين، لذا سيكون الأمر مخالفاً لأشهر قواعد كرة القدم فيما يتعلق بمنح عقود كبيرة مع بلوغ اللاعبين الثلاثينيات من عمرهم، وهي القواعد المعمول بها في أكثر من ناد مثل برشلونة ويوفنتوس.

وقالت الصحيفة إن هذا لا يعني أنه من المحتم أن يتراجع صلاح الآن، من الممكن أن تكون الحقائق القديمة بأن أواخر العشرينات تمثل ذروة اللاعب قد عفا عليها الزمن.

وأشارت إلى أن كرة القدم بها حالياً مهاجمين عالميين في منتصف الثلاثينيات من عمرهم مثل روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، الذي يبلغ سن 33، وهو على رأس قائمة الهدافين في البوندسليغا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا قد يكون نتيجة لعلم الرياضة الحديث، حيث سيستمر المزيد والمزيد من لاعبي النخبة في اللعب على مستويات مرتفعة حتى أواخر الثلاثينيات من عمرهم.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يعتمد على السرعة الخالصة، والتي يمكن أن تتلاشى، لكنه لاعب في حالة بدنية عالية، شخص آخر يتجاوز الأفكار القديمة للياقة البدنية، إنه أحد الرياضيين الجدد، مثل كريستيانو رونالدو أو ليفاندوفسكي أو ميسي، فهو قادر أيضا على تكييف أسلوب لعبه مع سنه.

وأشارت إلى أن صلاح مازال أكثر اللاعبين حسماً في الدوري الإنجليزي، إلا أنه حاليا الأفضل مرة أخرى، وظهر في الموسم الجاري بالطريقة التي فعلها في موسم 2017-18 عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع 3 في 8 مباريات من 9 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.