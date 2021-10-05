الامارات | معدل أهداف خيالي يجعل محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن معدل أهداف خيالي يجعل محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لازالت أصداء الهدف العالمي الذي أحرزه محمد صلاح، في مرمى مانشستر سيتي مستمرة حتى الأن، وتناولت الصحف والمواقع العالمية مشوار اللاعب مع ليفربول وما يقوم به، وكان أخرها صحيفة "ميل سبورت" التي رصدت أفضل معدل أهداف لمهاجمي ليفربول عبر التاريخ، لتجد أن محمد صلاح يملك أفضل معدل تهديفي بين جميع لاعبي ليفربول الحاليين والسابقين.

وأحرز محمد صلاح 134 هدف مع ليفربول في 212 مباراة في كل البطولات بمعدل 63. هدف في كل مباراة، ليتفوق على لويس سواريز، صاحب المركز الثاني بمعدل 62. هدف في المباراة بعدما أحرز 82 هدفا في 133 مباراة، بينما جاء ساديو ماني في مركز متأخر بـ 102 هدف في 227 مباراة ومعدل 45. هدف في كل مباراة، وتفوق صلاح على أسطورة ليفربول ايان رش، الذي خاض مع ليفربول 648 مباراة وسجل 346 هدف بمعدل 53. هدف في كل مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح منذ أن تعاقد مع ليفربول في 2017 ساهم في 137 هدف بالدوري الإنجليزي لفريقه حيث أحرز 101 هدف وصنع 36، ليتفوق على هاري كين الذي ساهم في 110 هدف بتسجيل 88 هدف وصناعة 22، ويأتي جيمي فاردي في المركز الثالث بـ 102 بعدما سجل 82 وصنع 20، ثم يأتي رحيم ستيرلنج 95 وأحرز 66 هدف وصنع 29.

وأشار التقرير إلى أن هناك 4 لاعبين فقط سجلوا أكثر من محمد صلاح في أوروبا خلال هذه الفترة وهم لاعب بايرن ميونخ ليفادونيسكي (133)، ليونيل ميسي (125)، كريستيانو رونالدو (110)، والنجم الإيطالي شيرو ايموبيلي (106).

ومن جانب أخر تساءلت صحيفة ديلي ميل، في عنوانها عن محمد صلاح وقالت: " أرقام مو صلاح مذهلة، وذلك الهدف أمام مان سيتي سيظل في التاريخ.. لكن بوجود راش، هانت وغيرهم من الرموز، هل أصبح الآن أعظم مهاجم في تاريخ ليفربول؟".



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