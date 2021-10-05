شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم بوصول صلاح استعدادا لمباراتي ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل اليوم الثلاثاء، القوة الضاربة لمنتخب مصر بوصول محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام ليبيا يومي ٨ و ١١ أكتوبر الجاري بتصفيات كأس العالم.

وشهدت الساعات الأخيرة انضمام المحترفين الذين اختارهم كارلوس كيروش وهم مصطفى محمد ومحمد النني وعمر مرموش وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا، ويكتمل عقد المحترفين اليوم بوصول الفرعون المصري محمد صلاح.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تعيين مترجم خاص لكارلوس كيروش حتى يقوم بأعمال الترجمة له سواء في المحاضرات مع اللاعبين وكذلك في التدريبات، أو في المؤتمرات الصحفية.

ويواصل المنتخب تدريباته اليوم على ستاد برج العرب، حيث يسعى كيروش لتحفيظ اللاعبين أفكاره وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفراعنة مباراة ليبيا الأولى ببرج العرب.

على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين باسيفيك مانا من بورندي لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم ، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.

كما أعلن FIFA تعيين طاقم حكام من جنوب افريقيا لإدارة مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها ،

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا .. يراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.