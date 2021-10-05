شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مخرج لصفقاته الثلاثة الجديدة بسبب أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، ترتيب أوراقها بخصوص مصير الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم التونسى حمدى النقاز وعمركمال عبد الواحد ومحمود شبانة، وذلك في ظل عدم الوصول لحل لأزمة إيقاف القيد لفترتين من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادى كاميرونى، مما أدى لتغريم الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بإيقاف القيد فترتين.

وتبحث لجنة إدارة نادى الزمالك في الوقت الحالي مع اللاعبين الثلاثة خروجهم على سبيل الإعارة لأحد الفرق التي ترغب في ضمهم لحين حل أزمة القيد، حيث أكد سيد مرعى، وكيل اللاعبين، أن عمر كمال عبد الواحد اقترب من الانتقال إلى نادى فيوتشر على سبيل الإعارة، قائلاً: "عمر كمال عبد الواحد يمتلك الكثير من العروض داخل الدورى المصرى في انتظار موقف قيد الزمالك".

وأضاف وكيل عمر كمال: "اللاعب يرحب بالانتقال إلى فيوتشر حال لم يتم حل أزمة قيد الزمالك مع الاتحاد الدولى؛ لأنه يرغب في اللعب تحت قيادة على ماهر، ولكن كل الأمور في يد نادى الزمالك"، وتابع: "مروان حمدى كان سيخرج من الزمالك على سبيل الإعارة، ولكن أزمة القيد منعت رحيله، بعدما طالب كارتيرون ببقائه بجانب عمر السعيد في قيادة هجوم الزمالك، بالإضافة إلى التونسى سيف الجزيرى".

في حين أكد حازم فتوح وكيل أعمال حمدي النقاز، إنه تم وضع كل السيناريوهات واجتمعت مع اللاعب وبشكل مبدئى النقاز ليس لديه مانع في وجود حل يرضى جميع الأطراف، ولا يوجد أى عروض من نادى بيراميدز للاعب، أضاف: نبحث عن الحل الذى يناسب اللاعب ويرضى النادى لتحقيق المصلحة بين الطرفين، وحتى الآن لا يوجد أمر رسمى.