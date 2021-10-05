شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدعم أحمد سمير ومهند لاشين فى اجتماع بالطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع الثنائى أحمد سمير ومهند لاشين لاعبا الفريق لدعمهم معنوياً عقب قرار البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بإستبعادهم من القائمة النهائية للفراعنة التى تستعد لمباراتى ليبيا بتصفيات كأس العالم ، حيث طالبهم عبد الحميد بسيونى بمواصلة رحلة التألق لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفراعنة في المواجهات المقبلة مشدداً على ضرورة عدم التأثر بالاستبعاد والتركيز مع ناديهم لإجبار كروش على ضمهم مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلاقى الطلائع نظيره بيراميدز الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه، ثم تختتم الوديات بمواجهة إنبى فى 18 أكتوبر، وتقام جميع الوديات فى الخامسة عصرا على استاد جهاز الرياضة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.