صفقات فياريال | الافواري أورييه إلى الغواصات الصفراء في صفقة مجانية

أكد فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم تعاقده مع سيرج أورييه مدافع توتنهام هوتسبير السابق.

وأصبح أورييه (28 عامًا) لاعبًا حرًا منذ إنهاء تعاقده بالتراضي مع توتنهام الشهر الماضي ووقع على عقد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين للبقاء مع فريق المدرب أوناي إيمري.

وقال فياريال في بيان “بعد إكمال الفحص الطبي وتوقيع العقد سيتجه أورييه لتمثيل ساحل العاج في مباراتين بتصفيات كأس العالم”.

وأضاف “سيلتحق المدافع بزملائه بعد الفترة الدولية وسيتم تقديمه رسميًا بالفريق الأصفر عندما يعود إلى إسبانيا“.

وخاض أورييه 110 مباريات مع توتنهام بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الذي فاز معه بلقبين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.