يورغن كلوب يؤكد أنت رفض التطعيم ضد كورونا شبيه بالقيادة تحت تأثير الكحول!

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عدم استيعابه لرفض البعض التطعيم ضد فيروس كورونا، وذكر أن الأمر لا يختلف عن القيادة تحت تأثير الكحول.



وقال مدرب دورتموند السابق: "القانون ليس موجوداً من أجل حمايتي عندما أتناول قنينتين من البيرة وأريد القيادة، ولكنه موجود من أجل حماية الجميع لأنني في حالة سكر وأريد قيادة سيارة ونقبل بذلك كقانون".

أما عنه شخصياً، فقال كلوب إنه لم يتلق التطعيم من أجل حماية نفسه من الفيروس فحسب، بل من أجل حماية الناس من حوله أيضاً. وبناء على ذلك، فهو أيضاً لا يستوعب "كيف يمكن أن يكون التطعيم تقييداً للحرية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فهو أيضاً يعتبر تقييداً للحرية، إذا لم يكن مسموحاً لك بالشرب والقيادة، لكننا نقبل بذلك".

وتابع كلوب: "لا يُسمح لنا بسؤال الناس عما إذا كانوا تلقوا التطعيم أما لا، لكن يمكنني أن أسأل سائق التاكسي: هل أنت مخمور؟ فإذا أجاب: لا يجب عليّ إخبارك، فسأقول له: حسنًا، لن أذهب معك"، بحسب ما نقلت قناة "دي دبليو" عن المدرب الألماني في مقابلة قبيل مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

واندلع جدل حول اللاعبين غير الملقحين ضد فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي البرمييرليغ بعد أن تم الإبلاغ عن أن سبعة فقط من الأندية العشرين لديها معدل تطعيم يزيد عن 50 في المائة. كما يبدو أن العديد من اللاعبين ما زالوا يرفضون التطعيم.

وبحسب كلوب، فإنّ اللاعبين في ليفربول مثاليون في هذا المجال. وأكد أن 99 في المائة منهم تلقوا التطعيم، ولم يكن بحاجة إلى إقناع أحد منهم. وقال المدرب: "لم أكن بحاجة إلى إقناع اللاعبين. لقد كان قراراً طبيعياً من قبل الفريق".

وتابع: "لا أتذكر أني تحدثت إلى أحد اللاعبين واضطررت أن أشرح له لماذا عليه تلقي التطعيم، لأني لست طبيبا".

ويسعى المدرب، البالغ من العمر 54 عاماً، إلى المزيد من الإقبال على التطعيم لكل فرد في المجتمع من أجل سلامة الجميع.