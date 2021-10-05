شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع مع محمد شريف وأفشة فى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى على عقد جلسة مع الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف لاعبا الفريق لدعمهم معنوياً ونفسياً بعد استبعادهم من صفوف المنتخب قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم ، وأكد موسيمانى للثنائى أن الاستبعاد جاء في وقته تماماً حتى يتمكن كل منهما من التخلص من الاجهاد العضلى الذى يلاحقهم بشدة جراء تلاحم المواسم مشدداً على ضرورة التخلص من الإحباط والرد على الاستبعاد في أرض الملعب بالتألق مع الاهلى للعودة من جديد لصفوف الفراعنة ومصالحة جماهير المارد الأحمر الغاضبة من خسارة الدوري والسوبر.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا النتسحة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.