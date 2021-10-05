تصفيات كأس العالم 2022 | تشكيلة وخطة الجزائر المتوقعة امام النيجر

تعرف على تشكيلة وخطة الجزائر المتوقعة امام النيجر في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تلعب يوم 8 أكتوبر على الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر، 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، بجانب النيجر و وبوركينا فاسو و جيبوتي.

وافتتح رجال جمال بلماضي المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز 0/8 على جيبوتي، قبل التعثر في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو والتعادل 1/1 في المباراة التي أقيمت في مراكش.

ومن المتوقع أن يلعب جمال بلماضي مباراة يوم الجمعة بخطة 4 3 3، وسيبدأ بحارس المرمى المخضرم رايس وهاب مبولحي منذ البداية، وأمامه عيسى ماندي وجمال بلعمري في محور الدفاع.

وعلى يمين الدفاع، قد يدفع الناخب الوطني الجزائري باللاعب يوسف عطال منذ البداية، أو مهدي زفان، على أن يتواجد محمد فارس على يسار خط الدفاع بدل رامي بن سبعيني المصاب.

وفي وسط الميدان، سيتواجد بنسة كبيرة، الثلاثي رامز زروقي، و سفيان فيغولي و اسماعيل ايت بناصر منذ البداية في مباراة يوم الجمعة أمام النيجر.

وفي المقدمة، سيعتمد مدرب محاربي الصحراء على النجم رياض محرز كجناح أيمن، و سعيد بن رحمة على اليسار، فيما سيعتمد على مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، بدل إسلام سليماني، الذي تحوم شكوك كبيرة حول جاهزيته لمواجهة منتخب النيجر.

تشكيلة الجزائر المتوقعة في مباراة النيجر في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال / مهدي زفان، جمال بلعمري، عيسى ماندي، محمد فارس

خط الوسط: رامز زروقي، اسماعيل ايت بناصر، سفيان فيغولي

خط الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح