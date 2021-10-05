تعرف على موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة ضمن المرحلة الثانية (المجموعات)، في المجموعة السادسة.

يخوض المنتخب المصري لقاءه الثالث في تصفيات مونديال قطر 2022 عن قارة أفريقيا عندما يستقبل نظيره الليبي في مباراة هامة ومصيرية على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

يدخل منتخب مصر المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدهم الفراعنة من الفوز في المباراة الأولى امام أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدف لكل فريق والتي أنهت مشوار المدرب المصري “حسام البدري” ليحل محله المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش”.

في المقابل يتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى امام الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر خارج ملعبه على أنجولا في المباراة الثانية بهدف نظيف.

كان المنتخب المصري قد خاض مباراة ودية يوم الخميس الماضي امام ليبيريا استعداداً لمواجهة ليبيا، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-صفر.

وسجل ثنائية المنتخب المصري، نجم هجوم الاهلي «محمد شريف» خلال الشوط الثاني من المباراة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء الفراعنة عما كان عليه الأداء في عهد المدرب المقال حسام البدري.

انتصر المنتخب المصري على ضيفه الليبيري في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ضمن تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 التي تُستأنف مطلع شهر أكتوبر.

ويرجع عدد الموجهات المباشرة بين منتخب مصر ونظيره الليبي الى 11 مباراة في جميع المسابقات، فاز الفراعنة في 8 مباريات، بينما حقق الأخضر الفوز في مبارتين، وخيم التعادل بينهما على مباراة واحدة.

ويعود أول لقاء جمع بين منتخبي مصر وليبيا فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة 10-2.

ما هو موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.