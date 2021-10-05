شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: استبعاد هذا الرباعى من المنتخب لغز كبير! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن القائمة التي استقر عليها كيروش لمباراتي ليبيا، عليها علامات استفهام كبيرة، قائلا: "استبعاد بعض اللاعبين من المنتخب لغز، وكيروش مطالب بـ4 نقاط على الأقل من مباراتي ليبيا للحفاظ على فرص التأهل".

وقال يحيى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تجاهل كيروش لـ محمد عبد الغني ومصطفى محمد وأفشة ومحمد شريف لغز كبير!، على الأقل هذا الرباعي كان يستحق التواجد في القائمة، والجلوس على دكة البدلاء لاستخدامهم كورقات رابحة".

وأضاف يحيى: "لا بد من تضييق المساحات أمام المنتخب الليبي، والمهارات الفردية هي التي ستحسم المباراة، المنافس يملك مواهب كبيرة، أبرزهم حمدو الهونى ومؤيد اللافي وغيرهما من النجوم المحترفين في دوريات شمال إفريقيا التي تتسم بالقوة والتنافسية العالية".

واختتم نجم الزمالك والمنتخب السابق: "فرص محمد صلاح كبيرة للفوز بالكرة الذهبية، وأعجبت بتصريحات كيروش أن نجم المنتخب هو المنتخب نفسه رافضا الحديث عن لاعب بعينه".