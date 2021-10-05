شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاولون بعد استمرار محمد مجلى مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بعد تأكد استمرار محمد مجلى لاعب وسط الذئاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما أغلقت صفحة انتقاله إلى الزمالك بعد أزمة إيقاف القيد التي يواجهها النادى الأبيض.

ويعد مجلى من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس في خطته الفنية مع المقاولون منذ توليه مسؤولية ذئاب الجبل قبل 3 سنوات، خاصة للدور الدفاعى الكبير الذى يقوم به اللاعب.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم.