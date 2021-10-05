تعرف على موعد مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية بالمرحلة النهائية.

يخوض منتخب سلطنة عمان مباراة صعبة وقوية امام منتخب استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والتي يستضيفها استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة.

يتواجد عمان واستراليا ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «السعودية، اليابان، فيتنام، الصين»، وفاز الخناجر في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية، بينما فاز الكانجرو على الصين وفيتنام.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن منتخب اليابان ثالث الترتيب، بينما يتصدر منتخب استراليا برصيد 6 نقاط مع 4 أهداف، دون اهتزاز شباكه بأي هدف على عكس جميع منتخبات المجموعة الثانية.

وفازت سلطنة عمان تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش على اليابان خارج قواعدها في المباراة الافتتاحية، وسجل هدف الفوز الوحيد عصام الصبحي، إلا أنها أخفقت في الصمود أمام السعودية في الجولة الثانية، وخسرت بهدف نظيف للاعب صالح الشهري رغم استضافتها للمباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس.

أما المنتخب الاسترالي فقد أظهر مستوى هجومي ودفاعي متميز خلال أول جولتين أمام الصين وفيتنام، ولن تكون مواجهته بالسهلة أبدًا على المنتخب العماني.

يذكر ان المنتخب العماني قد اصطدم بنظيره الاسترالي في 9 مباريات بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الكانجرو في 5 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للخناجر، فيما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة عمان واستراليا عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي «خالد الغامدي»، كما ينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية.