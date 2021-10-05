تعرف على موعد مباراة الامارات وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الأولى بالمرحلة النهائية.

يستضيف منتخب الامارات نظيره الايراني على استاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي، في مباراة هامة وقوية للمنتخبين اللذان سيسعيان الى تحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك.

وتضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات».

يدخل المنتخب الاماراتي اللقاء في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، حصدهم من تعادلين امام لبنان في دبي وسوريا في عمان.

في المقابل بتصدر المنتخب الايراني جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، من فوزين امام سوريا 1-صفر، والعراق 3-صفر، وفي المركز الثاني يأتي منتخب كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة الامارات وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الامارات وايران في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الاسترالي “بيث كريستوفر”.

ينقل بث مباشر مباراة الامارات وايران في تصفيات كأس العالم 2022 عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC»، كما ينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية.