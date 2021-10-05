تعرف على موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية بالمرحلة النهائية.

يستقبل المنتخب السعودي نظيره الياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، والتي سيسعي خلالها الصقور الخضر الى تحقيق فوزهم الثالث على التوالي.

ويتواجد منتخبي السعودية واليابان ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «استراليا، عمان، فيتنام، الصين»، وفاز الأخضر في أول مباراتين على حساب فيتنام وعمان، بينما خسر الساموراي أمام عمان، وفاز على الصين.

وبدأ منتخب السعودية مشوار المنافسة بقوة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية، حيث تغلب في أول مباراتين على فيتنام وعمان، ليتشارك في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساوياً مع أستراليا.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الثلاثي عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد البريك، وذلك بسبب الإصابة، كما يغيب عن التشكيلة أيضاً الثنائي عبدالله الحمدان وعلي الأسمري الذين قرر رينارد عدم استدعاءهما.

في المقابل قرر مدرب الصقور الخضر “هيرفي رينارد” استدعاء اللاعب فراس البريكان وناصر الدوسري ومحمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود، كما قرر استدعاء اللاعب حسين قاسم للمرة الأولى.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة السعودية والبابان في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022 على شاشة قنوات Ssc السعودية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

جدير بالذكر ان منتخب السعودية قد ألتقى بنظيره الياباني في 14 مباراة بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الساموراي 9 مرات، مقابل 4 للصقور الخضر، فيما سيطر التعادل على مباراة واحدة فقط.