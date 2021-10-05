شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: بابل سيرحل.. وإيقاف عبد الرحمن مجدى ينتهى فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي، أنه يعلم جيدا حجم الضغوطات التي يتحدث عنها جماهير الدراويش بسبب الفترة الصعبة الحالية.

وقال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، إن الأنجولي أري بابل، لاعب الفريق، بات قريبًا من الرحيل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عبد الرحمن مجدي ستنتهي فترة إيقافه من جانب اتحاد الكرة خلال نوفمبر المقبل.

وأضاف أبو جريشة: "أري بابل لن يستمر مع الإسماعيلي، نحن على وشك إعارته لأحد أندية الكويت، الإسماعيلي لديه العديد من اللاعبين الجيدين خلال الفترة الحالية، وأتمنى الدعم من الجماهير خلال الفترة القادمة".

وتابع: "بينسون شيلونجو باق معنا ولا نية للاستغناء عنه، وإيقاف عبد الرحمن مجدي بدأ من أغسطس الماضي، أي أنه سيعود للمشاركة معنا بداية من نوفمبر المقبل".

وختم: "رحيل فخر الدين بن يوسف يؤثر على الفريق بجانب حسين السيد، ولكن لدينا نجوم لم يشاركوا في الموسم الماضي، وهم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، ولا بد أن ينتظرهم الجميع خلال الموسم القادم، والفريق تعاقد مع عصام صبحي وعمر رضوان والترهوني وأحمد عيد لاعب الزمالك من أجل الاستعداد للموسم الجديد".