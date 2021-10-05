شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: اكتشفت ميكيسونى.. وسيصنع الفارق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آبل شافيير، نجم ليفربول والبرتغال السابق ومدرب منتخب موزمبيق السابق، أنه من اكتشف لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي الجديد المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية، عندما كان مدربا للمنتخب الموزمبيقى.

وقال آبل شافيير، فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى: "أنا اكتشفت ميكيسوني في فريق في الشمال عندما كنت أدرب منتخب موزمبيق، وهو لاعب جيد جدا، ويلعب في العديد من المراكز، وسيصنع الفارق مع الأهلى، ويمتلك سرعة كبيرة ويجيد اللعب في الأطراف".

وأضاف مدرب منتخب موزمبيق السابق: "ميكيسوني تحدث معي بعد عرض النادي الأهلي ونصحته باللعب مع الاهلى لأنه مستوى مختلف وستكون خطوة كبيرة في حياته".

وكان هوراسيو جونسالفيس، مدرب منتخب موزمبيق، قد أعلن قائمة بلاده التي تضم 26 لاعبا لمواجهتي الكاميرون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلعبان في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 8 أكتوبر المقبل، ثم يتواجهان في الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.

وجاء على رأس قائمة منتخب موزمبيق لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي الجديد المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا لمواجهتي الكاميرون.