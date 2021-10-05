شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه أهلى طرابلس الليبي اليوم وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الثلاثاء، فريق سيراميكا، نظيره أهلى طرابلس الليبي، وديًا، استعدادا للدورى المصري الموسم المقبل والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث استعد سيراميكا لانطلاق المسابقة بمعسكر مغلق في مدينة شرم الشيخ استمر لمدة أسبوعين.

وفاز فريق سيراميكا، أول أمس الأحد، بثلاثية نظيفة على فريق أبو حماد، أحد أندية الدرجة الثالثة، في أول مباراة ودية يخوضها فريق سيراميكا استعدادًا لمباريات الدوري العام، وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني.

سجل باسم مرسي، الهدفين الأول والثالث لنادي سيراميكا في المباراة، بينما أحرز مصطفى ميسي الهدف الثاني، وتألق محمد إبراهيم بشكل لافت، وصنع الهدف الثاني، رغم عدم توفيقه في تسجيل ركلة جزاء خلال اللقاء، بينما أكد الحارس محمود كوكو جدارته، بالتعامل الرائع مع هجمات أبو حماد، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويحاول الجهاز الفني لفريق سيراميكا تجهيز جميع اللاعبين من خلال المباريات الودية قبل إنطلاق الدوري العام والذي تحدد موعد إنطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري.