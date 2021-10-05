نجم ليفربول السابق: كيروش الأنسب لمنتخب مصر.. ولا ينظر للأسماء فى اختياراته

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القاهرة - سامية سيد - أكد آبل شافيير، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب البرتغال السابق، أن كارلوس كيروش، المدرب الأنسب لمنتخب مصر فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يثق في تأهل الفراعنة لكأس العالم مع كيروش بنسبة 100%.
وقال شافيير، فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى: "سعيد بتولى كيروش لمنتخب مصر، كيروش يتمتع بسيرة ذاتية كبيرة وقام بتدريبى عشر سنوات".
وأضاف: "مباراة ليبيا قوية ولكن منتخب مصر قادر على الفوز في المباراتين وكيروش الراجل المناسب لمنتخب مصر في هذه المرحلة، وسيحقق نجاحا مع المنتخب مثل ما فعل مع جميع المنتخبات والفرق التي تدربها".
وتابع نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب البرتغال السابق: "كيروش مدرب ذكي ومتأكد أنه قبل الموافقة على قيادة الفراعنة قام بدراسة منتخب مصر جيداً".
واستطرد: "منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تنفيذ تعليماته".
واختتم: "كيروش سيتمكن من إخراج أفضل ما لدى اللاعب وهو يختار أفضل اللاعبين الجاهزين، ولا ينظر للأسماء في اختيارته".
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين فى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم، وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.