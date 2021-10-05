شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: رابطة الأندية ستدير الدورى.. وكل ناد مسئول عن الموافقات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مواجهة منتخب مصر مع ليبيا صعبة جدا، ونحتاج إلى تحقيق الفوز لاعتلاء قمة المجموعة ونوفر كل السبل للجهاز الفني للمنتخب.

وقال عامر حسين، في تصريحات للإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل المباريات صعبة مهما كانت الفرق في المجموعة، وليبيا متصدرة المجموعة ونحتاج الفوز في اللقاء لاعتلاء الصدارة".

وأضاف عامر حسين: "هناك تركيز كبير على تحقيق الفوز واتحاد الكرة وفّر كل السبل لتحقيق الفوز، وهناك تنسيق كامل بين رابطة الأندية والمدير الفني "كيروش"؛ لأننا بنخدم على المنتخب، وبالتنسيق معه تم الاستقرار على لعب 3 جولات من الدورى قبل كأس العرب تجنبا لإرهاق اللاعبين".

وتابع عضو رابطة الأندية: "اقترحنا تصور إقامة الدورى من دور واحد لكن الأندية رفضت هذا الاقتراح وتمسكت بإقامة الدورى بشكله المعتاد، ومكنش ينفع نخالف كلام الأندية وبالذات في الفترة دى".

واختتم: "النادى مسئول عن جلب الموافقات الأمنية لخوض مبارياته على الملعب الذى يريده، ورابطة الأندية هي التي تدير الدورى ولكن هناك لجانا مرتبطة بالاتحاد ويوجد تنسيق كامل".