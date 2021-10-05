فينجادا يحضر مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، على التواجد فى استاد برج العرب بالإسكندرية لحضور مران المنتخب الوطني الأول، تحت قيادة كارلوس كيروش، استعدادا لمواجهتي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجارى، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وخاض المنتخب الوطنى تدريباته لليوم الثالث استعدادًا لمواجهة ليبيا، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها، حيث شهد مران اليوم تواجد الرباعى المحترف محمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا، بعد أن وصلوا اليوم إلى معسكر المنتخب المقام في الإسكندرية.

وخاض الثلاثي أحمد حسن كوكا ومحمد النني ومرموش التدريبات المسائية مع المنتخب، بينما خاض مصطفى محمد بعض التدريبات الاستشفائية، بعد أن شارك في مباراة جالاتا سراي وريزا سبور في الدوري التركي.