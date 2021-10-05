الإسماعيلي يعلن.. بابل سيرحل للكويت.. وموعد عودة عبد الرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي، أن الأنجولي أري بابل لاعب الفريق بات قريبًا من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو جريشة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن عبد الرحمن مجدي ستنتهي فترة إيقافه من جانب اتحاد الكرة خلال نوفمبر القادم.

وقال أبو جريشة: "أري بابل لن يستمر مع الإسماعيلي، نحن على وشك إعارته لأحد أندية الكويت".

وأكمل: "بينسون شيلونجو باق معنا ولا نية للاستغناء عنه".

واختتم: "إيقاف عبد الرحمن مجدي بدأ من أغسطس الماضي، أي أنه سيعود للمشاركة معنا بداية من نوفمبر المقبل".