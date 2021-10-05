وكيله: تمديد عقد السولية منذ اسبوعين.. والأهلي له طقوسه الخاصة في الإعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد حازم الحديدي، وكيل عمرو السولية، أن تمديد الأهلي التعاقد مع الأهلي كان منذ اسبوعين ولم يتم خلال الساعات الأخيرة كما يعتقد البعض.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي، تمديد عقد السولية، لينتهي صيف 2024، بدلاً من صيف 2022.

وقال الحديدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" عمرو السولية مدد تعاقده مع الأهلي منذ أكثر من أسبوعين لكن الأهلي له طقوس في طريقة الإعلان بشكل رسمي، والصورة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي منذ 10 أيام".

وأضاف:" الدليل أن الصورة ليست حديثة تواجد عمرو السولية مع المنتخب منذ أيام استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال".

وأكمل:" الأهلي له عدد من النجوم لا غنى عنهم ومنهم عمرو السولية، وثبات المستوى هو أساس النجومية داخل الأهلي وهو ما يتمتع به عمرو السولية".

وتابع:" ملف تمديد التعاقد لم يستغرق وقتا طويلا، والتأخير في التجديد مع الأهلي كان بسبب بعض الظروف منها المعسكرات والمشاركة المستمرة في مختلف البطولات مع الفريق".

وأتم تصريحاته:" عمرو السولية لم يضع اي شروط للموافقة على تمديد التعاقد، وكان هناك كلام من دبي بدون ذكر اسم النادي ولم يكن هناك عرض اخر يستحق الاهتمام".