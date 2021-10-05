كرة سلة.. الأهلي يهزم الفتح ويضرب موعدًا مع بيروت بدور الـ 8 بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي الفوز ، مساء اليوم الإثنين، على نظيره الفتح السعودي بنتيجة ( 82- 77) في ثالث جولات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20- 19، قبل أن يعود الفتح في الفترة الثانية ويتفوق 45- 38.

وتقدم الأهلي مرة أخرة في الفترة الثالثة بنتيجة 61- 59، ليكمل تفوقه على نهاية المباراة بنتيججة 82- 77.

وبتلك النتيجة حافظ الأهلي على تصدره للمجموعة بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، بعد الفوز علي شعب حضر موت والوداد الجزائري ليواجه بيروت اللبناني في دور الـ ٨ الذي خسر من الكويت الكويتي ٩٠\٩٦.

وتضم قائمة "رجال سلة الأهلي" في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل "رجال سلة الأهلي" البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.