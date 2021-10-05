تعرف على موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة، في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الأولى بالمرحلة النهائية.

يستقبل ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر مباراة العراق ولبنان بسبب فرض الاتحاد الدولي (فيفا) حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية منذ نهاية العام 2019، بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات».

ويحتل المنتخب العراقي المركز السادس في ذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية بعد تعادله مع كوريا الجنوبية ثم خسارته أمام إيران في أول جولتين مطلع شهر سبتمبر الماضي.

في المقابل يتواجد المنتخب اللبناني في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة بعد تعادله في الجولة الاولى امام منتخب الامارات، ثم خسارته امام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني ونقطتين للمنتخب الاماراتي ثالث الترتيب، ونقطة للمنتخب السوري الرابع.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

تاريخ المواجهات المباشرة بين العراق ولبنان

يرجع عدد المواجهات المباشرة بين منتخبي العراق ولبنان قبل لقائهم في المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم 2022 الى 13 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية)، حقق أسود الرافدين الفوز في 7 مباريات، بينما فاز منتخب الأرز في مباراة واحدة، وتعادل المنتخبين في 5 مباريات.

ويعود أول لقاء جمع بين المنتخبين الى عام 1964 عندما ألتقيا في كأس العرب الثانية وفاز منتخب العراق وقتها بهدف دون مقابل، وكان آخر لقاء بينهما عام 2019 في بطولة اتحاد الغرب وفاز أسود الرافدين بهدف نظيف.

يذكر ان المنتخب اللبناني لم يحقق من قبل أي فوز على نظيره العراقي في أي مباراة رسمية، والفوز الوحيد الذي حققه كان في لقاء ودي عام 2012.

ما هو موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الدولي السعودي “تركي الخضير”.

وينقل بث مباشر مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.