خاليدو كوليبالي يتهم جمهور فيورنتينا بالعنصرية، فكيف سيتحرك نابولي؟

ادعى خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب جماهير فيورنتينا خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب السنغالي البالغ من العمر 30 عامًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه وُصف بأنه “قرد سخيف”.

وقال كوليبالي :”هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالرياضة، يجب الكشف عن هوياتهم وإبعادهم عن الاستادات للأبد.”

وذكر نادي فيورنتينا أن الشرطة تفحص التسجيلات المصورة للتعرف على هوية المسيئين.

وحظي كوليبالي بالدعم من أوساط كرة القدم الإيطالية، وقد ذكر نادي ميلان الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”لا مكان للعنصرية في كرة القدم وفي المجتمع، أو في أي مكان.”

وتلقى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقريرًا بهذا الشأن من قبل مندوبه للمباراة، وسيفتح تحقيقًا بعد التحدث مع كوليبالي.